مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور بريطانيا وألمانيا وبولندا لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية جيسيكا لويس، ستقوم بجولة خارجية تشمل بريطانيا وألمانيا وبولندا اعتبارا من اليوم، لعقد اجتماعات مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان له - إن لويس ستبحث كذلك مع مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث التعاون الأمني ​​والتجارة في مجال الدفاع اللذين من شأنهما تعزيز الأمن عبر الأطلسي وفي العالم.



وذكر البيان أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ستبدأ جولتها بزيارة المملكة المتحدة في الفترة من 16 إلى 19 يوليو الجاري، تحضر خلالها معرض فارنبورو الدولي للطيران، "حيث ستلتقي بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وستدعم المصنعين الأمريكيين في أحد أكبر معارض الدفاع والفضاء في العالم".



وتزور لويس بعد ذلك ألمانيا يومي 19 و 20 يوليو، وهناك "ستلتقي كبار المسؤولين في القيادة الأمريكية الأوروبية (يوكوم) والقيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، اللتان تتخذان من مدينة شتوتجارت مقرا لهما، من أجل بحث استمرار الدعم العسكري الأمريكي والدولي لأوكرانيا وتناول تحديات الأمن الإقليمي والعالمي الأخرى".



وتختتم المسؤولة الأمريكية جولتها بزيارة بولندا في الفترة من 20 إلى 23 يوليو الجاري، حيث "ستجري مشاورات مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي وتعميق التعاون في مجال الدفاع"، بحسب البيان.