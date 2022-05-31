اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة: عادات بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالخرف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:00 م
دراسة: عادات بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالخرف الخرف
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع التقدم في العمر تزداد فرص الإصابة بالخرف، وتزداد فرص الإصابة بسبب القيام بالعديد من العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة.

ووفقا لدراسة حديثة نشرت في موقع " ذي صن "، أشارت إلى أن هناك طرقا مثبتة بالفعل لتقليل خطر الإصابة بالخرف، تنطبق حتى على أولئك المعرضين جينيا للخطر، بالإضافة إلى القيام ببعض العادات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع احتمالات الإصابة بالمرض.

وخضع للدراسة 11500 شخص متوسط أعمارهم 54 عاما، ولكل منهم عادات يومية يتبعونها منها الصحية وأخرى تزيد من فرص الإصابة بالمرض، ومن الأشياء الصحية التي يجب القيام بها لتقليل فرص الإصابة هي:

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

- الحفاظ على وزن صحي.

-عدم التدخين.

- الحفاظ على ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع.

- السيطرة على مستويات الكوليسترول.

- تقليل نسبة السكر في الدم.

-بالإضافة إلي تناول أطعمة صحية مليئة بالمضادات الأكسدة.

وأوضحت الدراسة أن الشخص ذو الدرجة المنخفضة غير نشط، ويأكل بشكل غير صحي، ويزداد وزنه، ويدخن، ويعاني من ضغط دم وسكر وكوليسترول غير منضبط، وكان المشاركون ذوو العادات الصحية أقل عرضة للإصابة بالخرف .

عادات تحميك من الخرف
عادات تحميك من الخرف

 


الخرف

الإصابة بالخرف

عادات تسبب الإصابة بالخرف


الموضوعات المتعلقة

8 عادات يومية يمكن أن تقلل من المخاطر الجينية للخرف

السبت، 28 مايو 2022 11:00 م

تناول طبق من التوت يوميًا يمكن أن يحسن الذاكرة ويقى من الخرف

الجمعة، 20 مايو 2022 02:00 م

أفضل فطار صحي لحمايتك من الخرف.. من الشاى الأخضر للكيوي

الجمعة، 13 مايو 2022 11:00 م

النظام الغذائي والخرف.. أطعمة ترتبط بالتدهور المعرفى منها المشروبات السكرية

الخميس، 12 مايو 2022 04:00 ص

ما أهم الاختبارات لتشخيص مرض الخرف؟

الأحد، 08 مايو 2022 04:00 م

من نظامك الغذائى.. فواكه هتساعدك فى الوقاية من الخرف

الخميس، 05 مايو 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة