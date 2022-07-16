اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 02:00 م
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محادثات أمريكية فرنسية بشأن دعم أوكرانيا والأمن الغذائي العالمي

السبت، 16 يوليه 2022 01:34 م
محادثات أمريكية فرنسية بشأن دعم أوكرانيا والأمن الغذائي العالمي الرئيس الفرنسي ماكرون
أ ش أ

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أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، محادثات هاتفية مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، فرانسوا دلاتر، بحثا خلالها جهود بلديهما المستمرة لتقديم الدعم لأوكرانيا ومحاسبة روسيا، كما تحدثا عن العمل من أجل التخفيف من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي جراء الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس - في بيان صدر عنه الليلة الماضية - "تحدثت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان اليوم مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا دلاتر، وناقشا جهودنا المشتركة المستمرة لتقديم الدعم لأوكرانيا ومحاسبة روسيا في ظل حربها التي لم يسبقها استفزاز وغير المبررة".

وأضاف "تحدث الاثنان عن العمل المهم لتخفيف التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي الناتجة عن تصرفات الكرملين. كما ناقشت نائبة وزير الخارجية شيرمان والأمين العام دلاتر آخر التطورات في مسار ألبانيا ومقدونيا الشمالية لعضوية الاتحاد الأوروبي".

واتفق الجانبان "على الحاجة الملحة لتخلي إيران عن مطالبها التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة [المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني] وتحقيق عودة الجانبين إلى التنفيذ الكامل للاتفاق. وإضافةً إلى ذلك، فقد ناقشا المساعدة المستمرة لهايتي، ومن ذلك إعلان فرنسا السخي الأخير عن الدعم الغذائي للبلاد وأهمية تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في هايتي"، بحسب البيان.

 


محادثات أمريكية فرنسية

أوكرانيا

الأمن الغذائي العالمي

روسيا



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