لو عندك أى شكوى.. اعرف إزاى تبعتها وتتابع حلها مع وزارة التنمية المحلية

كتب ــ على عبد الرحمن

تتلقى وزارة التنمية المحلية ، شكاوى المواطنين، سواء فيما يتعلق بانتشار القمامة، أو البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، ونقص السلع والخدمات من خلال عدة وسائل اتصال وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع".

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية كيفية إرسال أى شكاوى من أى محافظة أو حى إلى وزارة التنمية المحلية ومتابعة حلها مع مسئولى الوزارة أولاً بأول:

1. من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597

2. يمكن إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية عبر رقم "الواتس أب" مبادرة صوتك مسموع وهو "01150606783".

3. تتلقى المبادرة الشكاوى عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) .(www.facebook.com/sotakmasmwo)

4. كما خصصت وزارة التنمية المحلية خط ساخن للمبادرة عبر الرقم "15330"

5. ويمكن للمواطنين إرسال شكاوى عبر البريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg mailto:Info@mld.gov.eg

وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات فى كل محافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء، تحسبًا لأى طوارئ ولتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها، ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة الوزارة "صوتك مسموع"، برفع حالة الطوارئ طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسرعة التنسيق مع المحافظات لحل أى شكاوى ترد من المواطنين فى أسرع وقت.

وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.