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التنمية المحلية: جولات ميدانية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:07 ص
التنمية المحلية: جولات ميدانية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات خالد قاسم
كتب محمود رضا الزاملى

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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك جولات ميدانية لمتابعة إلتزام سيارات الأجرة بتعريفة الركوب، متابعًا: "لن نسمح بأى تلاعب من السائقين في تعريفة الركوب، وهناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين".
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" على قناة سى بى سى، أن هناك جولات ميدانية فى كل المحافظات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتم وضع لافتات فى مواقف السيارات لتعريفة الركوب، مؤكدًا أنها زادت بنسبة بين 5%: 7% بحسب خطوط السير داخل المحافظة أو خارجها. 
 
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: هدفنا شعور المواطنين بالتواجد الفعال لرصد المخالفين، وتم تخصيص الخط الساخن 15330 لرصد مخالفات أسعار التعريفة الجديدة، وبالفعل وحدة رصد الوزارة تلقت شكاوى من بعض السائقين الذين تجاوزوا فى حق الركاب بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والشرقية. 
 
وأوضح أن هناك لوحات إرشادية فى المحافظات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة ووسائل المواصلات بالتعريفة الجديدة، وفى حالة وجود أى مغالة فى التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، وكذلك صفحة صوتك مسموع. 

التنمية المحلية

التعريفة الجديدة

ركوب المواصلات

أسعار البنزين

ارتفاع أسعار المحروقات



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