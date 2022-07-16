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لجنة مكافحة كورونا: انتشار متحور أوميكرون الجديد أسرع لكن حدة الإصابة أقل

السبت، 16 يوليه 2022 08:06 م
لجنة مكافحة كورونا: انتشار متحور أوميكرون الجديد أسرع لكن حدة الإصابة أقل الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن متحور أوميكرون الجديد انتشاره أسرع، لكن حدة الإصابة أقل، موضحا أن عدد دخول المستشفيات والرعاية المركزة أقل أعداد منذ بدء الجائحة، ويجب التسابق على تلقي اللقاح.
 
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي: لدينا وفرة في اللقاحات، فأي لقاح منتهي الصلاحية يتم إعدامه، مؤكدا أن أدوية البروتوكول متوفرة، محذرا من سوء استخدام المضادات الحيوية.
 
وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أعراض الموجة السادسة لكورونا، وهي استمرار ارتفاع الحرارة لـ 48 ساعة أو 72 ساعة، والتهاب شديد في الحلق ثم الكحة، ونسبة ضيق التنفس قليل، ومصاحب لأعراض الجهاز الهضمي، من ألم البطن والإسهال.

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اوميكرون

متحور

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

لجنة مكافحة كورونا



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