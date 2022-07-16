فيديو لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى جو بايدن فى جدة

ينشر "اليوم السابع" فيديو اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية.
فيديو لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى جو بايدن فى جدةالسبت، 16 يوليه 2022 11:51 ص
الرئيس السيسى ونظيره الامريكى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية.
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