اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى جو بايدن فى جدة

السبت، 16 يوليه 2022 11:51 ص
فيديو لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى جو بايدن فى جدة الرئيس السيسى ونظيره الامريكى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فيديو اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السيسي الذى وصل منذ قليل، إلى مدينة جدة السعودية، وذلك للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السيسي في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

قمة جدة للأمن والتنمية

قمة جدة

السعودية

قمه جده للامن والتنميه

الرئيس السيسي

بايدين

ولي العهد السعودي

محمد بن سليمان

جدة

استقبال الرئيس السيسي اليوم



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يلتقى بنظيره الأمريكي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية

السبت، 16 يوليه 2022 11:19 ص

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسي فى الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولى.. الرئيس يشارك فى "قمة جدة للأمن والتنمية" بمشاركة أمريكا.. قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة يتوافدون إلى الأراضى السعودية

السبت، 16 يوليه 2022 11:04 ص

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة.. فيديو

السبت، 16 يوليه 2022 09:58 ص

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسي فى مطار جدة

السبت، 16 يوليه 2022 09:31 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة