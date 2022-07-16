فيديو لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى جو بايدن فى جدة

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع" فيديو اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية.



