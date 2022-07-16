فتح التقديم بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مؤكدا على أهمية ودور التعليم الفني بإعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.

ومن جانبه أشار محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم إلى قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعــلان عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS) للعام الدراسي 2022 / 2023 بمدارس ( فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان) ، - أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، - فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية - مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، - السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط التالي https://dualedu.moe.gov.eg/login وذلك حتي 20 يوليو 2022 م.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن شروط القبول بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كالاتي :

• أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) بمجموع لا يقل عن 230 من المجموع الكلي.

• ألا تقل درجة الطالب في اللغة الانجليزية عن 48 درجة.

• يتاح التقديم لجميع طلاب الجمهورية.

• ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2022.

• على الطالب اجتياز جميع اختبارات القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تتمثل في اللغة العربية ، والرياضيات ، واختبار الذكاء واللغة الإنجليزية ، ومقياس الميول المهنية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

• يجب على الطالب اجتياز الكشف الطبي والمتضمن تحليل المخدرات.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة أعلنت عن خطوات التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS)كالتالي:

• يقوم الطالب بإختيار النموذج الذي يرغب التقديم عليه كإختيار أولى من بين التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز.

• يقوم الطالب باستكمال بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النموذج المختارعلى سبيل المثال: (تحديد رغباته في المدرسة / التخصصات بداخل هذا النموذج ) بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.

• يتاح للطالب التقديم فقط على النماذج / المدارس/ التخصصات التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية ومحل سكنه.

• يحدد الطالب في استمارة إبداء الرغبة إذا كان يرغب في التقديم على نموذج ثاني في حال عدم تأهّله لإختياره الأول.

• في حالة إبداء الرغبة في التقديم على نموذج ثاني يتعين له اختيار 3 رغبات تفصيلية في النموذج الثاني بحيث أن لا يتعدى إجمالي رغبات الطالب نموذجين من الثلاث نماذج (التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز) و6 رغبات تفصيلية.

• بعد تسليم نموذج إبداء الرغبة إلكترونياً، يتم توجيه الطالب لسداد مبلغ وقدره 100 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة.

• يتعين لجميع الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ 100 جنيه دخول امتحان القبول ويتم إعلامهم بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

• يتم عقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة.

• يتم عقد الامتحان إلكترونياً من خلال المنصة.

• يتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية بناءً على درجات امتحان القبول.

• يقوم الطلاب المرشحون للمقابلة الشخصية بسداد مبلغ وقدره 150 جنيها مصريا من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة.

• يتم تنسيق الطلاب بُناءً على رغباتهم المسجلة ودرجاتهم في امتحان القبول، وعليه فمن الممكن أن يتم توجيه الطالب لعمل المقابلة الشخصية في اختيار غير اختياره الأول.

• يتم إعلام الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ150 جنيها (سداد إجمالي 250 جنيها على المرحلتين) بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

• يتم تشكيل لجان المقابلة الشخصية بالمدارس لاستلام وفحص المستندات.

• تقوم اللجنة بتحديد الطلاب المقبولين حسب المعايير التي تقرها كل مدرسة / مديرية بعد الانتهاء من المقابلات.

• يتم إعلام الطالب بقبوله وتفاصيل المدرسة / والتخصص من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

• في حالة عدم اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، يتم إعلامه في حال وجود أماكن شاغرة في احدى رغباته المتبقية على أن تكون درجة الطالب في امتحان القبول مستوفية لشروط تلك الرغبة التي يوجد بها أماكن شاغرة.

• فى حالة رغب الطالب في دخول مقابلة شخصية ثانية يوجّه لسداد 150 جنيها أخرى قبل دخول المقابلة.