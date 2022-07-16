اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 02:34 م
أكرم القصاص
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غدا.. صحة دمياط تطلق حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

السبت، 16 يوليه 2022 02:01 م
غدا.. صحة دمياط تطلق حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، إطلاق حملة طرق الأبواب غدا، والتي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا. 
 
وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أن الحملة تهدف إلي تحصين جميع المواطنين الذين تجاوزوا الـ 12 عام، ضد كوفيد 19، لافتا إلى أن الحملة ستبدأ بمدينة راس البر نظرا لتوافد المصطافين أثناء الإجازات وفترة الصيف وذلك للعمل على دعم مناعتهم لمواجهة فيروس الكورونا وتحصينهم من مضاعفاته الخطيرة. 
 
وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه من المقرر استمرار الحملة من الفترة 17 يوليو حتي 4 اغسطس القادم.، لافتا إلى أن الحملة يتحول شوارع مدينة رأس البر وأماكن التجمعات في خطوة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين. 
 
وتتضمن الحملة أيضا وجود فرق توعية للحث على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بأماكن التجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تشكيل فرق ثابته بالشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية لاستقبال المواطنين. 
 
 

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