غدا.. "ابتسامتك أجمل" مبادرة للكشف عن الحروق والتشوهات والشفة الأرنبية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه أطلقت عيادة جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت بالأقصر، مبادرة "ابتسامتك أجمل" للكشف على جميع حالات الحروق والتشوهات وحالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، وإجراء جميع الفحوصات والعمليات اللازمة، حيث إصابات الوجه ( الشفة الأرنبية ) والحروق من الصعب الانتظار الكثير لها.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الكشف والعلاج وإجراء العمليات عن طريق أفضل نخبة من أطباء جراحة التجميل داخل مستشفى حورس التخصصى، وبنسبة مساهمة لا تتعدى 300 جنية فقط بحد أقصى لأي عملية، حيث تنطلق المبادرة يوم 17 و 19 – يوليو -2022، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد فاروق أخصائى جراحة التجميل ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصى بأرمنت بالأقصر، والدكتور محمد جرين أخصائى جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصى بأرمنت بالأقصر.

ويمكن لجميع المواطنين الحجز يوم 17/7/2022 للكشف على جميع حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، ويوم 19/7/2022 للكشف على جميع حالات الحروق والتشوهات بعيادة التجميل بمستشفى حورس بأرمنت بالأقصر، وذلك عن طريق الإحالة من أقرب وحدة او مركز طب اسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344.

وفى نفس السياق نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى حورس التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في استئصال ورم بالغدة النكافية لحالتين إحداهما لسيدة تبلغ 65 عاما، والأخرى لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً، حيث حضرا إلى العيادة يشتكيان من ورم أمام وأسفل الأذن، وبعد الفحص وعمل الأشعة المقطعية وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم بالغدة النكافية يحتاج إلى عملية استئصال، وبالفعل تم تجهيز الحالتين للعمليات وتم استئصال الورم مع الفص الأمامي للغدة النكفية (Superficial Parotidecotomy) و تتمثل خطورة هذه الأورام في قربها من العصب الوجهي السابع، وتم إجراء العمليتان بنجاح دون أية مضاعفات، وتماثلت الحالتان للشفاء وخرجتا من المستشفى بصحة جيدة.