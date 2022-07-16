اليوم السابع
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ضبط محطتي وقود هربتا 12.5 ألف لتر بنزين لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

السبت، 16 يوليه 2022 11:42 ص
ضبط محطتي وقود هربتا 12.5 ألف لتر بنزين لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة على محطات الوقود، بالتعاون مع مباحث التموين، لمواجهة بيع المواد البترولية فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود للسيارات، قامتا بتجميع 12500 لتر بنزين لإعادة بيعها في السوق السوداء، كما أسفرت الحملات عن ضبط 3 محطات وقود تقوم ببيع المواد البترولية بأزيد من السعر الرسمي.

 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة، ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين. 
 
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والإلتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

 


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