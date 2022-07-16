ضبط محطتي وقود هربتا 12.5 ألف لتر بنزين لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة على محطات الوقود، بالتعاون مع مباحث التموين، لمواجهة بيع المواد البترولية فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود للسيارات، قامتا بتجميع 12500 لتر بنزين لإعادة بيعها في السوق السوداء، كما أسفرت الحملات عن ضبط 3 محطات وقود تقوم ببيع المواد البترولية بأزيد من السعر الرسمي.