ضبط متهمين جدد فى واقعة قتل شاب بسبب لعب الأطفال بالغربية

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفور بلشاي، ومقتل أحد الأشخاص.

انتقل ضباط المباحث الجنائية للقرية وتبين مقتل شاب ويدعي"احمد.ع"، وإصابة شقيقه بجروح قطعية، فى مشاجرة مع 3 أشقاء من جيران القتيل بسبب لعب الأطفال، وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين الثلاث وهروب شقيقيه.

وبتكثيف جهود البحث تم ضبط باقي المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.