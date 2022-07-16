صحيفة: "تحقيقات الكونجرس" تستدعى جهاز الخدمة السرية للتحقيق فى مسح رسائل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن لجنة مجلس النواب للتحقيق في هجوم الكابيتول أصدرت مذكرة استدعاء إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكية بشأن الرسائل النصية في الفترة من 5 يناير إلى 6 يناير 2021 التي يُفهم أنها قد تم محوها ، وملاحقة ما يشتبه المحققون في أنه حالة من إتلاف السجلات والفساد.

واعتبرت الصحيفة أن أمر الاستدعاء الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة - وهو الأول إلى وكالة تابعة للسلطة التنفيذية – يطالب بمعرفة محتوى الرسائل التي تم محوها كجزء من مطالب سجلات شاملة حول الهجوم.

أشار عضو الكونجرس بيني طومسون ، رئيس اللجنة المختارة ، في رسالة إلى مدير المخابرات السرية ، جيمس موراي ، إلى أن الوكالة المكلفة بحماية الرئيس ونائب الرئيس ، يجب أن تكون قادرة على الحصول على الرسائل في ضوء ادعاء المتحدث باسمها بـأنه لم يتم فقد أي من النصوص المعنية.

وكانت كشفت رسالة من مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه تم حذف الرسائل المرسلة بين عملاء الخدمة السرية الأمريكية في 5 و 6 يناير 2021 بعد أن طلبت هيئة الرقابة بالوكالة الاطلاع على الاتصالات في إطار مراجعتها لما حدث أثناء هجوم الكابيتول.

واعتبرت الصحيفة أن الكشف عن الرسالة، التي تم إرسالها يوم الخميس إلى لجنتي الأمن الداخلي والشئون الحكومية بمجلس الشيوخ يمثل أحدث إخفاق للخدمة السرية وسط تدقيق متزايد لأفعالها بشأن الهجوم.

وفي ظهوره لتوبيخ محو الرسائل، شجب المفتش العام جوزيف كوفاري هذه الخطوة وأشار إلى أن مسحها جاء فقط بعد أن طلبت الهيئة الاتصالات كجزء من تحقيق داخلي في رد الوكالة على أحداث 6 يناير.

قال كوفاري: "محو تلك الرسائل النصية جاء بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات الاتصالات الإلكترونية ".