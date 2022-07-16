زعيم "العمال" ينتقد السباق الشرس على قيادة "المحافظين" ويصفه بـ"سيرك متنقل"

كتبت رباب فتحى

انتقد زعيم حزب العمال، كير ستارمر السباق الحاد لقيادة حزب المحافظين ووصفه بأنه "سيرك متنقل"، واعتبر أن المرشحين قاموا بهدم المصداقية الاقتصادية لحزبهم من خلال وعدهم بتخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الجنيهات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي حديثه في زيارة لبرلين حيث أجرى محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز ، سلط زعيم حزب العمال الضوء على تعهدات الإنفاق "الخيالية" التي قدمها المتنافسون الخمسة الذين يقاتلون لخلافة بوريس جونسون.

ورفض ستارمر فكرة أن زعيم حزب المحافظين الجديد يمكن أن يعيد بناء سمعة الحزب، وقال: "إنه حزب لم يعد لديه أي معنى لما يمثله..لهذا السبب لديك كل هؤلاء المرشحين يخدشون أعين بعضهم البعض ، ويخرجون الأسوأ من بعضهم البعض."

وردا على سؤال عما إذا كان حزب المحافظين يمكن أن يشهد ارتفاعا في تقييمات الاستطلاعات بمجرد مغادرة بوريس جونسون لداونينج ستريت – مجلس الوزراء- وتولي زعيم جديد زمام الأمور ، أصر ستارمر على أنه غير مهتم.

وأضاف "سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث ، لكن يبدو الأمر وكأن فريق كرة قدم يتم جره إلى منطقة الهبوط ، ويمكنه رؤية الهبوط ، ويحاول يائسًا تغيير المدرب على أمل بأن هذا سيحدث فرقًا . لكنه لا ينجح في كرة القدم ولن ينجح مع حزب المحافظين ".

وقال إن الأيام القليلة الماضية ، التي شهدت تعهد جميع المرشحين باستثناء ريشي سوناك بإلغاء الزيادات الضريبية المخطط لها ، مع تعهد معظمهم بزيادة الإنفاق الدفاعي ، عززت تصميمه على خوض الانتخابات المقبلة بشأن الاقتصاد.

وأوضح "لقد وضع حزب العمال نفسه في موقف يمكننا من خلاله خوض الانتخابات والفوز بها - ونريد خوض تلك الانتخابات ونحن نركز على الاقتصاد."