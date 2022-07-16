اليوم السابع
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رومانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدرى القردة

السبت، 16 يوليه 2022 06:40 م
رومانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدرى القردة جدرى القرود
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة الرومانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدرى القردة في البلاد خلال اليوم الماضى، وقال الوزارة أن المصابين رجلان بين 30 و32 عاما، وتم عزلهما في المستشفى، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين في وقت سابق إن لجنة الطوارئ ستجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الفيروس النادر، على الرغم من استنتاجها في يونيو أن جدري القردة ليس "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

ولا تزال أوروبا بؤرة لتفشي المرض، حيث سجلت فيها حوالي 80٪ من الحالات المعروفة حول العالم.


جدرى القرود

رومانيا

جدرى القردة

أخبار رومانيا



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