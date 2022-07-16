رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جولة للمرور على موقف سيارات الأجرة بالمدينة، لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن المرور الدوري على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة التعريفة الجديدة لأسعار الركوب.

وتفقد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، خطوط السير المختلفة لسيارات الأجرة بموقف سيارات القنطرة غرب، وتأكد من عدم وجود أي مشاكل فى التعريفة الجديدة والتزام جميع السائقين سيارات الأجرة بالتعريفة ولا يوجد اي شكاوي تم رصدها فى هذا الإطار.

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباح الأربعاء الماضى.

ووجه محافظ الاسماعيلية لإدارة مرور الاسماعيلية ومباحث المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات ،وبالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق وفق الاسعار المقررة حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

ووجه المحافظ المهندس أحمد عصام نائب المحافظ لمدير ادارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالاسعار المقررة.

وتتابع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الإدارة العامة للمتابعة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ موقف استقرار التسعيرة الجديدة لمنع تجاوزها اسعار الأجرة عن الحدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية بنسبة نحو 7% ، وتاكيد تثبيت الاسعار الجديدة فى اماكن يراها الركاب والسائقين بوضوح وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع اى ممارسات غير قانونية.



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (1)



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (2)



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (3)



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (4)



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (5)



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (6)



رئيس القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة (7)