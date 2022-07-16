اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس البرلمان العربي يوجه نداء لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف

السبت، 16 يوليه 2022 11:03 ص
رئيس البرلمان العربي يوجه نداء لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف الجفاف
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وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي نداء لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف التي تشهدها الأراضي الصومالية للسنة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية أن تبادر الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة إلى مد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة التي تلوح في الأفق منذ شهور.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان العربي والشيخ آدم محمد نور رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي وسبل تقديم الدعم له عقب اكتمال الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في الصومال.


وشدد "العسومي" - بحسب بيان صحفي للبرلمان العربي اليوم السبت - على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان الصومال، مجددا التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها في جميع المجالات.


رئيس البرلمان العربي

الصومال

الجفاف في الصومال

البرلمان العربي



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