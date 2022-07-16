خليك فى الخرشوف.. مليان فوائد صحية لقلبك وكبدك وأمعائك

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الخرشوف إضافة رائعة لأي نظام غذائي لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك، كما أنها واحدة من أعلى مصادر الألياف النباتية، ووفقًا لأخصائية التغذية الأمريكية كيلي سبرينجر، فإن الخرشوف ليس فقط غنيًا بالمغذيات ولكنه منخفض أيضًا في السعرات الحرارية مما يجعله طعامًا خارقًا حقيقيًا، وإن رؤوس زهور الخرشوف لديها في الواقع أعلى نشاط مضاد للأكسدة من أي نوع نباتي، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الصحية التي لا يمكن أن تتوقعها عند تناول هذه الخضار الصغيرة الفريدة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 يحافظ على صحة القلب تبحث لحماية قلبك؟ وجدت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن السكان الذين يعانون من ارتفاع استهلاك الخرشوف لديهم معدلات أقل في وفيات القلب والأوعية الدموية ، مما يشير إلى أن هذه الخضروات المعينة قد يكون لها تأثير على القلب. 2 يحافظ على صخة الكبد من المعروف منذ فترة طويلة أن الخرشوف له فوائد للكبد ، حيث تحتوي على مركب يسمى سيليمارين الذي قد يساعد في زيادة تدفق الصفراء في الكبد، مما يساعد الجسم على استقلاب الهرمونات والسموم مع حماية الكبد من التلف، وجدت دراسة أجريت عام 2021 في Nutrients أن حمض الكلوروجينيك الموجود في الخرشوف يمكنه حماية خلايا الكبد ، وكذلك إصلاح الغضروف التالف حول مفاصلك.

3 تحسين صحة الأمعاء يحتوي الخرشوف الواحد على 6.84 جرام من الألياف المفيدة بما في ذلك الألياف غير القابلة للذوبان للهضم والألياف القابلة للذوبان مثل الأنسولين، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول، الإينولين هو أيضًا مادة حيوية، ما يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.