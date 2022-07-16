خليك فى الخرشوف.. مليان فوائد صحية لقلبك وكبدك وأمعائك

يعتبر الخرشوف إضافة رائعة لأي نظام غذائي لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك، كما أنها واحدة من أعلى مصادر الألياف النباتية، ووفقًا لأخصائية التغذية الأمريكية كيلي سبرينجر، فإن الخرشوف ليس فقط غنيًا بالمغذيات ولكنه منخفض أيضًا في السعرات الحرارية مما يجعله طعامًا خارقًا حقيقيًا، وإن رؤوس زهور الخرشوف لديها في الواقع أعلى نشاط مضاد للأكسدة من أي نوع نباتي، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الصحية التي لا يمكن أن تتوقعها عند تناول هذه الخضار الصغيرة الفريدة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
خليك فى الخرشوف.. مليان فوائد صحية لقلبك وكبدك وأمعائكالسبت، 16 يوليه 2022 08:00 م
خرشوف
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