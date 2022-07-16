حياة كريمة.. جامعة مدينة السادات تدشن مشروعا تنمويا لتنمية الريف بقرية تتا.. صور

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية تتا التابعة لمركز منوف، وذلك برعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية.

وأوضح الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المشاريع التنموية والقوافل المتكاملة التى تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأشار منير مدير عام المشروعات البيئية، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالى ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعى من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموى وجد إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك المشاريع التنموية لخدمة أهالى القرية، وبالإشتراك مع المجلس القومى للمرأة، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 725 حالة، منها أطفال 97 حالة، وعظام 93حالة، ورمد 67حالة ، لتكون إجمالى الكشوفات الطبيه 266 حالة، علاوة على الندوات التوعوية والتى شهدت تواجد 459 مستفيدا.