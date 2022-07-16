اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. جامعة مدينة السادات تدشن مشروعا تنمويا لتنمية الريف بقرية تتا.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 01:50 م
حياة كريمة.. جامعة مدينة السادات تدشن مشروعا تنمويا لتنمية الريف بقرية تتا.. صور الكشف والعلاج بالمجان على المواطنين
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية تتا التابعة لمركز منوف، وذلك برعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية.

 

وأوضح الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

 

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المشاريع التنموية والقوافل المتكاملة التى تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

 

وأشار منير مدير عام المشروعات البيئية، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالى ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعى من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموى وجد إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك المشاريع التنموية لخدمة أهالى القرية، وبالإشتراك مع المجلس القومى للمرأة، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 725 حالة، منها أطفال 97 حالة، وعظام 93حالة، ورمد 67حالة ، لتكون إجمالى الكشوفات الطبيه 266 حالة، علاوة على الندوات التوعوية والتى شهدت تواجد 459 مستفيدا.

 

 

جانب من الحضور (1)
جانب من الحضور (1)

 

جانب من الحضور (2)
جانب من الحضور (2)

 

اثناء الكشف والعلاج (1)
اثناء الكشف والعلاج (1)

 

اثناء الكشف والعلاج (2)
اثناء الكشف والعلاج (2)

 

اثناء الكشف والعلاج (3)
اثناء الكشف والعلاج (3)

 

توجيهات الاطباء (1)
توجيهات الاطباء (1)

 

توجيهات الاطباء (2)
توجيهات الاطباء (2)

 


جامعة مدينة السادات

مشروع تنموى

تنمية الريف المصري

قرية تتا بمركز منوف

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

جامعة مدينة السادات تدشن مشروعا لتنمية الريف المصري بقرية " تتا" مركز منوف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:48 م

رشا فايز نائبة التنسيقية تزور جامعة مدينة السادات.. وتؤكد: العملاق القادم فى التعليم

السبت، 14 مايو 2022 10:29 م

جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "شطانوف" فى المنوفية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:00 ص

جامعة مدينة السادات تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "البرانيه" فى المنوفية.. صور

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:30 م

جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "شنشور" بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 16 يونيو 2021 07:47 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة