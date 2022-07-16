جمارك مطار سوهاج الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية

كتب أحمد مصطفى

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية ومستلزمات الشيش الإلكترونية، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة خطوط طيران العربية اشتبه باسم بطرس مأمور تفتيش الركاب وأحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهرب الجمركي في الراكبة د . س . ع مصرية الجنسية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي .

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه خالد دردير مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو كريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمه ومتماثله .

وبالعرض على عاطف عبدالشافي مدير الجمرك قرر تكليف عبدالباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب بحضور هبة حنفى بالأمن الجمركي لتفتيش الحقائب فتبين وجود فتبين وجود 80 سيجارة الكترونية و59 زجاجه زيت شيش إلكترونية موزعة علي الحقائب .

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنه 2022 .