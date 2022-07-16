"تموين الإسكندرية": تحرير 23 محضرا للمخالفين ببيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة المديرية وإدارات التموين الفرعية المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية لمكافحة ارتفاع السجائر.

قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة أمال عبد الحميد مديرة الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وشنت إدارة العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد.

كما قامت إدارة وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة عرض سجائر مجهولة المصدر وتحريز عدد 146علبة سجائر متنوعة وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة وقامت إدارة شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد وتحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وكذلك قامت إدارة العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتمكنت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد.

واختتمت إدارة غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدة 4 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.