تعرف على خريطة تفعيل عقود التشغيل لمنظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات

كتبت ـ منال العيسوي

تسعى الدولة ممثلة فى وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية لتفعيل عقود التشغيل الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة ل لمخلفات الصلبة فيما يخص عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية.

ويتم تنفيذ هذه العقود تدريجياً على ثلاث مراحل فى عدد من المحافظات، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

أما المرحلة الثانية لتفعيل عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية فتشمل محافظات القليوبية والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية ومدينة شرم الشيخ، أما باقى المحافظات فقد تم وضعها فى المرحلة الثالثة للتشغيل.

جدير بالذكر، أنه تم إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، والذى يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، إضافة لدمج للقطاعين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.