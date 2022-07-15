رفعت 3.5 مليون طن مخلفات.. تعرف على منظومة المخلفات الصلبة × 8 معلومات

كتب على عبد الرحمن

تستهدف منظومة المخلفات الصلبة، التي تديرها وزارة التنمية المحلية مع عدد من الوزارات المعنية، تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، من خلال إقامة المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة والتي تساهم في التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة وإقامة مصانع تدوير، مما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وساهمت المنظومة من خلال 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، في إحداث تغير ملحوظ في المحافظات، ويرصد اليوم السابع في النقاط التالية معلومات عن المنظومة:

1. وضعت وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات

2. البرنامج الأول خاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة بتكلفة حوالي 8.5 مليار جنيه.

3. البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة بتكلفة حوالى 3.4 مليار جنيه

4. البرنامج الثالث خاص بالدعم المؤسسي والمجتمعي بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه.

5. تم رفع 3.5 مليون طن مخلفات التراكمات لحوالي 62 موقع بالمحافظات

6. يتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة

7. من المقرر إنشاء وتطوير 21 مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات، و52 مدفن صحي آمن.

8. تستهدف المنظومة تأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.