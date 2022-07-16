تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور صفط اللبن

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قدمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شرحا للتحويلات المرورية بعد غلق محور صفط اللبن، عن طريق إجراء حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة، وترغب فى السير اتجاه الطريق الدائرى، بالسير يميناً اتجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير، ثم الدوران والعودة اتجاه شارع السودان ثم الدخول يساراً والصعود مطلع صفط اللبن اتجاه الطريق الدائرى.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث "المرحلة الثالثة" أعلى (كوبرى ثروت – خط السكة الحديد) بالاتجاه القادم من جامعة القاهرة اتجاه الطريق الدائرى، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور صفط اللبن بالموقع المشار إليه فقط وذلك لمدة "عشرون دقيقة" صباح غدا الخميس الموافق 14/7/2022 على أن تكون الأعمال فقط ابتداءً من الساعة 3،30 صباحاً حتى الساعة 3،50 صباحاً، وتنفيذ التحويلة المرورية.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.