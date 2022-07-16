تحرير 1957 محضراً في حملات تموينية مفاجئة خلال شهر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق، من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر يونيو الماضى، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية و أسفرت تلك الحملات عن تحرير (1957) محضراً منها (1262) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و (695) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 6 طن و 450 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء و3 طن سكر و10 طن ملح و14 طن ملح و550 كيلو قمح و5 طن عصير و3 طن هياكل دواجن و1 طن و135 كيلو توم مجفف و5 طن و33 كيلو لحوم و480 كيلو دجاج بانيه و360 كيلو خامات شيكولاته و31 طن و870 كيلو مخلل و1 طن و440 كيلو عسل اسود جميعهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي..

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 10 طن مواد خام و4طن سماد يوريا و3 طن علف حيواني و180 شيكاره سماد زراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.