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أكرم القصاص
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بولندا تستقبل 4.81 مليون لاجيء فروا من كييف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية

السبت، 16 يوليه 2022 10:00 ص
بولندا تستقبل 4.81 مليون لاجيء فروا من كييف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لاجئين - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و81 ألف لاجيء، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) نقلها "راديو بولندا" اليوم السبت - أن البلاد استقبلت أمس الجمعة نحو 25 ألفا و100 لاجيء وافدين من أوكرانيا، مقابل 24 ألفا و800 لاجيء في اليوم السابق عليه، فيما غادر 2.88 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


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