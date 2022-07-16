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المحكمة عن "سمكرى البنى آدمين": وسوس له الشيطان فاتبع طريق الضلال

السبت، 16 يوليه 2022 12:25 م
المحكمة عن "سمكرى البنى آدمين": وسوس له الشيطان فاتبع طريق الضلال محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، حيثيات حكمها على المتهم "يوسف .خ" صاحب مركز لياقة بدنية والمعروف "بسمكرى البنى آدمين" بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بمدينة نصر أول ومصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

 

وأوضحت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل فى أن المتهم وهو الحاصل على بكالوريوس محاسبة، وسوس له شيطانه وأغراه لتعديل مؤهله إلى بكالوريوس علاج طبيعي، رغم عدم حصوله على هذا المؤهل لممارسة مهنة أخصائى علاج طبيعي، فأنصاع لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وطمعه فى الكسب الحرام استهانة منه واستهتارا بسلامة وحياة المرضي، فأتفق مع آخر مجهول على تزوير شهادة رسمية منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات مؤرخة ٢٦ / ٩ / ٢٠١٦ تفيد بمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي.

 

وذلك بإنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة المنسوب لتلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتحريرها وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح لها واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور، فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن قدمه بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٨ إلى الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية حسن النية، محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره لتعديل مؤهله ببطاقة الرقم القومى الخاص به فقام الموظف المذكور بتحرير بطاقة الرقم القومى على هذا الاساس

 

وكان صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز تونى عبد العال وعضوية المستشارين على أحمد على صقر و هشام عامر وامانة سر ممدوح غريب.


سمكري البنى أدميين

حبس سمكري البني أدمين

محكمة جنايات القاهرة

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