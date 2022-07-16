اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكاظمي: العراق أصبح يشغل موقعا مهما في السياسة الدولية

السبت، 16 يوليه 2022 09:06 ص
الكاظمي: العراق أصبح يشغل موقعا مهما في السياسة الدولية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده أصبحت تشغل موقعا مهما في السياسة الدولية ورقما مؤثرا بين الدول العربية.

وقال الكاظمي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية أوردته اليوم السبت ـ "إن العراق دولة مهمة في المنطقة وتحظى بعلاقات متميزة"، موضحا أن إنجاز الربط الكهربائي الخليجي يشكل عاملا مهما في توفير الطاقة الرخيصة للعراق.

وأشار إلى أن العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعية يخصص للمشاريع المشتركة.. مضيفا أن البنك المشترك سيخلق فرص عمل كبيرة للشباب العراقي.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الهدف من هذا البنك هو تحقيق التنمية، مشددا على أهمية تجاوز السياسات السابقة في إهدار المال العام.

 


الكاظمي

العراق

السياسة الدولية

اخبار العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة