اليوم السابع
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الصحة: مستشفيات الحميات تستقبل مصابي الإجهاد الحراري لعلاجهم بالمجان

السبت، 16 يوليه 2022 07:03 م
الصحة: مستشفيات الحميات تستقبل مصابي الإجهاد الحراري لعلاجهم بالمجان وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الحميات بالجمهورية تستقبل المصابين بالإجهاد الحراري وتقدم لهم العلاج اللازم بالمجان حتى تمام الشفاء. 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير غرف الإجهاد الحرارى فى مختلف المستشفيات بالجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير الكوادر الطبية اللازمة للكشف على الحالات على مدار الساعة، وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الإجهاد الحرارى يمثل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهو ما يتطلب تفادى التواجد تحت أشعة الشمس مباشرة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أعدت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى والإصابات بضربات الشمس، تزامناً مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة، تعرض الإنسان لزيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري.

مستشفيات الحميات

الاجهاد الحرارى

وزارة الصحة



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