السجن 3 سنوات لصاحب مصنع ملابس لتهربه من دفع 3 ملايين جنيه ضرائب بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد رضوان إبراهيم والمستشار عصام محمد عبد العزيز والمستشار ياسر نصر صديق سكرتير المحكمة ممدوح رفعت بالسجن 3 سنوات للمتهم " أ.س.ع" صاحب مصنع ملابس جاهزة وإلزامه بدفع مبلغ ثلاثة مليون جنيه ونفس قيمة المبلغ لاتهامه بالتهرب الضريبي.

بداية الواقعة فى القضية المقيدة برقم 4266 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان برقم 191 نيابة مكافحة التهرب من الضرائب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة التهرب الضريبى يفيد بهروب المتهم من أداء الضريبة المستحقة على نشاطه.

كشفت تحريات ضباط التهرب الضريبى بالإسكندرية قيام المتهم " ا.س.ع" بصفته المسئول عن منشأة لصناعة الملابس الجاهزة بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه من الفترة 2020/1 وحتى 2021/6 لبيعه سلع دون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة وأنه يستحق عن الواقعة ضريبة قيمة مضافة متهربا من أدائها مقدارها (3002032) جنيها بخلاف الضريبة المضافة وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على نيابة مكافحة التهرب من الضرائب أمرت بإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.