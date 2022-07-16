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الرئيس السيسي يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

السبت، 16 يوليه 2022 09:26 ص
الرئيس السيسي يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية الرئيس السيسي
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الأراضي السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 


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