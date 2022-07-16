الدفع بفريق الصيانة لإصلاح كسر ماسورة مياه داخل مدرسة الشهيد محمد الدرة بالمحلة

شهدت مدرسة الشهيد محمد الدرة التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، انفجار ماسورة مياه خاصة بالمدرسة، نتج عنها غرق فناء المدرسة بالمياه وخروج المياه للشارع الرئيسي وتجمعها بكميات كبيرة، وتم الدفع بسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحى ثان المحلة، لشفط المياه وإصلاح الماسورة المكسورة.
كانت غرفة عمليات حى ثان المحلة قد تلقت شكوى بغرق مدرسة الشهيد محمد الدرة بالمياه ووجه المحاسب سعد محمد نصر رئيس حي ثان المحلة بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وتم استدعاء مسئول طوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدفع بسيارات شفط المياه، وتبين حدوث كسر فى ماسورة المياه الخاصة بالمدرسة، وتم غلق المحابس والعمل على إصلاحها، بينما يتم شفط المياه من الشارع بعد أن تجمعت بكميات كبيرة.
إصلاح ماسورة المياه بالمدرسة
أعمال إصلاح الماسورة
غرق الشارع بعد كسر ماسورة مياه مدرسة
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