اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 09:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البريطانية تقترح عمل المواطنين من المنزل بسبب موجة الحر بالبلاد

السبت، 16 يوليه 2022 09:26 م
الحكومة البريطانية تقترح عمل المواطنين من المنزل بسبب موجة الحر بالبلاد موجه حر - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترحت الحكومة البريطانية، أن يعمل المواطنين من المنازل يومى الاثنين والثلاثاء، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة الذى حذر الخبراء من أنه قد يعرض الأرواح للخطر.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فبعد أن تم عقد اجتماع طارئ لـ"لجنة كوبرا" اليوم السبت، لمناقشة موجة الحر التي تشهدها البلاد، حذر وزير مكتب مجلس الوزراء كيت مالثوس من أن خدمات النقل تواجه "اضطرابًا كبيرًا" بسبب موجة الحر.

وفي إرشادات العودة غير الرسمية إلى العمل، قال مالثوس لهيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”: “من الواضح أن مقدمي خدمات النقل يراسلون الناس بأنه يجب عليهم الخروج والركوب فقط إذا كانوا بحاجة فعلاً إلى ذلك يومي الاثنين والثلاثاء”.

وتستعد إنجلترا لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، حيث يحذر الخبراء من أن الآلاف قد يموتون.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها الثلاثاء المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 80 ٪ أن تصبح درجة الحرارة في المملكة المتحدة قياسية وتبلغ 38.7 درجة مئوية (101.7 فهرنهايت)، والتي تم تسجيلها في كامبريدج في عام 2019.

وأضاف مالثوس أنه تم اتخاذ خطوات لضمان استعداد المستشفيات وسيارات الإسعاف التي قد تتعرض لضغوط.

ودفع القلق بشأن درجات الحرارة المرتفعة مكتب الأرصاد الجوية إلى إصدار أول تحذير أحمر ليومي الاثنين والثلاثاء، ويشتمل ذلك على مناطق من لندن إلى مانشستر، وحتى يورك.


بريطانيا

ارتفاع درجات الحرارة

طقس بريطانيا

كامبريدج



الموضوعات المتعلقة

الحكومة البريطانية تعقد "اجتماع كوبرا" لمناقشة موجة الحر بالبلاد

السبت، 16 يوليه 2022 05:19 م

الحرائق تندلع فى شمال المغرب وموجة الحر تعقد السيطرة على النيران

الخميس، 14 يوليه 2022 07:00 م

الصحف العالمية: بايدن يوجه رسالة لـ"الجمهوريين"و"نتنياهو".. 58% من الأمريكيين يرون نظامهم غير مؤهل للتعامل مع المشكلات.. طوارئ في لندن بسبب موجة الحر ..إيطاليا تتصدر الدول المعلنة لضرائب جديدة على عمالقة الطاقة

الخميس، 14 يوليه 2022 02:10 م

احتراق نحو 4000 هكتار من الغابات بسبب موجة الحر بجنوب غرب فرنسا

الخميس، 14 يوليه 2022 12:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة