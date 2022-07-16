الحكومة البريطانية تقترح عمل المواطنين من المنزل بسبب موجة الحر بالبلاد

كتب محمد جمال

اقترحت الحكومة البريطانية، أن يعمل المواطنين من المنازل يومى الاثنين والثلاثاء، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة الذى حذر الخبراء من أنه قد يعرض الأرواح للخطر.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فبعد أن تم عقد اجتماع طارئ لـ"لجنة كوبرا" اليوم السبت، لمناقشة موجة الحر التي تشهدها البلاد، حذر وزير مكتب مجلس الوزراء كيت مالثوس من أن خدمات النقل تواجه "اضطرابًا كبيرًا" بسبب موجة الحر.

وفي إرشادات العودة غير الرسمية إلى العمل، قال مالثوس لهيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”: “من الواضح أن مقدمي خدمات النقل يراسلون الناس بأنه يجب عليهم الخروج والركوب فقط إذا كانوا بحاجة فعلاً إلى ذلك يومي الاثنين والثلاثاء”.

وتستعد إنجلترا لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، حيث يحذر الخبراء من أن الآلاف قد يموتون.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها الثلاثاء المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 80 ٪ أن تصبح درجة الحرارة في المملكة المتحدة قياسية وتبلغ 38.7 درجة مئوية (101.7 فهرنهايت)، والتي تم تسجيلها في كامبريدج في عام 2019.

وأضاف مالثوس أنه تم اتخاذ خطوات لضمان استعداد المستشفيات وسيارات الإسعاف التي قد تتعرض لضغوط.

ودفع القلق بشأن درجات الحرارة المرتفعة مكتب الأرصاد الجوية إلى إصدار أول تحذير أحمر ليومي الاثنين والثلاثاء، ويشتمل ذلك على مناطق من لندن إلى مانشستر، وحتى يورك.