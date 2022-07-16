الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تجتمع مع وزير الاتصالات يوم 25 يوليو

كتب هانى الحوتى

تستضيف الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم 25 يوليو الجاري، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعرف على التيسيرات التي اتخذتها الدولة في تطبيق الخدمات الرقمية للتسهيل على المستثمرين.

واتخذت الحكومة، مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة العمل والاستثمار في الشركات الناشئة وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

يذكر أن نسبة النمو في استثمارات الشركات الناشئة ارتفعت بنحو 157% لتتضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة في عام 2020، إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021 لتحتل مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة وفقًا لتقرير "ماجنيت"، والمركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير "ومضة".

كما تم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمي بما تشمله من مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.