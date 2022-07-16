التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب سقط من قطار في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب نتيجة سقوطه من قطار في العياط، وأشارت التحريات إلى أن الضحية اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

سقط شاب من قطار بإحدى قرى العياط، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شاب سقط من قطار في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار خلال مروره بإحدى قرى العياط، مما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

حدد رجال المباحث هوية الضحية، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.