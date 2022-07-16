الإنقاذ النهرى يكثف جهوده للبحث عن غريق منذ 5 أيام فى رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم للبحث عن جثمان شاب لقى مصرعه غريقا بأحد شواطئ رأس البر فجر ثالث أيام عيد الأضحى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الشباب ويدعى النبوى الجندى من أبناء مركز فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، بالنزول إلى أحد شواطئ مدينة رأس البر برفقة زملاؤه فى الثالثة فجر ثالث أيام عيد الأضحى، ليلقى مصرعه غرقا بمياه الشاطئ.

تلقت قوات الأمن برأس البر بلاغا أفاد مصرع الشاب نبوى أحمد عيسى، بالصف الثالث الثانوى الصناعى من قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثمان.

ولم يتمكن رحال الإنقاذ النهرى من العثور على جثمان الشاب حتى الآن، بسبب ارتفاع منسوب المياه بالشاطئ خلال الأيام الماضية، بينما تم الاستعانة بأحد فرق الغطس للبحث عن جثمانه. ويكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم للبحث عن الجثمان وانتشاله تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما كد أحد أفراد فرق الغطس أن الجثمان ربما يكون بالقرب من شواطئ مدينة بورسعيد وذلك بسبب شدة الرياح وارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الماضية.