اعرف موعد بدء التقدم للإقامة بالمدن الجامعية لجامعة حلوان لعام 2022/ 2023

كتب ـ محمد صبحى

تبدأ الإدارة العامة للمدن الجامعية ب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى فتح باب التقدم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2022/ 2023 يوم الأحد 14 أغسطس 2022 وحتى 22 أغسطس 2022 ، وذلك بالنسبة للطلاب القدامى.

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية، بالنسبة للطلاب المستجدين يتم التقدم عبر الموقع الإلكتروني بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق في الثانوية العامة وينطبق ذلك علي الدبلومات والمعاهد الفنية أو ما يعادلها.

وأشارت الإدارة العامة للمدن الجامعية إلي وجود شروط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان وهي:

- يشترط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان أن يكون الطالب المتقدم من المقيدين المنتظمين بكليات جامعة حلوان المختلفة في الليسانس أو البكالوريوس.

- يتم قبول الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان على أن يوجد أماكن شاغرة وتبعًا للظروف الاجتماعية.

- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة حلوان من سكان القاهرة الكبري.

- يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة ولا يتم التجاوز عن هذا الشرط إلى في حالة وجود ظروف قهرية وبجواب من رئيس الجامعة.

- على الطالب أن يكون قد سدد جميع الرسوم.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى العقوبات التأديبية الموجودة باللائحة التنفيذية لفنانون الجامعة.