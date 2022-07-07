اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد وضوابط المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

الخميس، 07 يوليه 2022 04:05 م
مواعيد وضوابط المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2021 النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات حلوان وعين شمس والقاهرة، وذلك يوم الاثنين 18 يوليو 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
 
وذلك بمقر النيابة الادارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.
 
وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :- 
 
- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.
 
الإعلان
الإعلان

 


النيابة الادارية

تعينات النيابة الادارية

وظائف النيابة الادارية

معاون نيابة إدارية

تعينات

الهيئات القضائية



الموضوعات المتعلقة

قرار جمهورى بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:44 م

فى واقعة تشهير مدرس بزميلته لرفضها الزواج منه.. الإدارية العليا تنتصر للمرأة وتحميها: انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه يعد عنفاً وسلوكا عدوانيا ينال من حقها.. والنيابة الإدارية أوقفته عن العمل سنة ونصف

الأحد، 03 يوليه 2022 06:00 م

غدا.. الموعد الأخير لسحب وتقديم مستندات التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

الأحد، 03 يوليه 2022 04:09 م

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد مستشارى النيابة الإدارية للتبرع لمستشفى الأورام

الأحد، 03 يوليه 2022 01:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة