مواعيد وضوابط المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

كتب أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات حلوان وعين شمس والقاهرة، وذلك يوم الاثنين 18 يوليو 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وذلك بمقر النيابة الادارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :-

- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.