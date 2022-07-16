اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 10:55 م
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إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم 4 سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

السبت، 16 يوليه 2022 10:04 م
إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم 4 سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكى وسيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

 

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم 4 سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب10 سيارات اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة 5اشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح. 

 

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

 

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 


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