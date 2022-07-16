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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي

السبت، 16 يوليه 2022 02:32 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث الكيلو 50 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى اتجاه القاهرة، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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