إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وتحرير محاضر تموينية بمدينة إهناسيا

وفي هذا السياق، أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة برئاسة المحاسب نشأت معبد عن رفع المخلفات والأتربة بمدخل المدينة ومنطقة أبو زيد وأمام السنترال ومنطقة المقابر والمدينة الصناعية وشارع جمال عبد الناصر والمناطق السكنية، بجانب الجمع من المنازل وتمهيد الطرق الترابية، كما تم رفع التراكمات والأتربة والمخلفات الصلبة بطريق النويرة، بنى سويف وطريق شاويش، وطريق العواونة، البديني.

وبحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن صبة سقف دور أول علوي بدون ترخيص بمنطقة الجنادي داخل الحيز العمراني للمدينة، على مساحة 50م، كما تم إزالة حالتي تعد في المهد على أرض أملاك الدولة بقرية طما فيوم في حضور الأستاذ أشرف عبدالرازق مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

من جانبها، قامت الوحدة المحلية لقرية ننا بالتنسيق مع مكتب التموين لمتابعة منظومة الخبز المدعم بالمخابز البلدية بدائرة الوحدة، حيث تم المرور على 9 مخابز بقرية منشأة عبد الصمد وقرية منهرة وعزبة زكي فاضل وعزبة القرملاوى وتحرير عدة محاضر نقص وزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.