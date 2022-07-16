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إحالة عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية إلى جنايات شبين الكوم

السبت، 16 يوليه 2022 10:08 ص
إحالة عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية إلى جنايات شبين الكوم محكمة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، إحالة عاطلين تجردا من مشاعر الإنسانية وقاما بقتل خالهما في قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة خلافات عائلية بينهم، إلى محكمة جنايات شبين الكوم للمحاكمة.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قاما بقتل خالهما، بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قامو بقتل خالهم بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


مركز تلا

محافظة المنوفية

اخبار مصر

كفر ربيع

حادثة قتل



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