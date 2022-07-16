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آثار عين شمس تطرح فصلا صيفيا لطلابها للعام الجامعي 2021 - 2022

السبت، 16 يوليه 2022 12:46 م
آثار عين شمس تطرح فصلا صيفيا لطلابها للعام الجامعي 2021 - 2022 جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الإثار بجامعة عين شمس، طرح فصلا صيفيا لطلابها، وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،
 
وصرح الدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، بان اللائحة الداخلية للكلية تنص على "جواز طرح فصلا صيفيا حسب ظروف الدراسة وحاجة الطلاب، وان هذا الفصل اختياريا".
 
وأضاف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ان مجلس الكلية سبق له وضع القواعد والمعايير المنظمة لهذا الفصل وحدد أعداد الطلاب المطلوبة للتسجيل في هذا الفصل والحد الأدنى المطلوب لكل مقرر، مشيرا الى فتح باب تسجيل المقررات الكترونيا للطلاب على منظومةUMS تحت إشراف وحدة الارشاد الاكاديمي وبالتنسيق مع المسؤلين عن المنظومة من وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.
 
ومن جانبها، قالت سوميه عبد العال، مدير شؤون التعليم، ان الادارة اعلنت للطلاب معايير وضوابط هذا الفصل التى أقرها مجلس الكلية، ومواعيد تسجيل المقررات والحد الأدني المطلوب لفتح المقرر، كما انها انتهت من وضع جدول المحاضرات قبل بدء الدراسة.
 

جامعه عين شمس

عين شمس كليه الأثار

آثار عين شمس



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