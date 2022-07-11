مدينة طبية متكاملة.. تعرف على تفاصيلها وإنشاءاتها في جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تسعى جامعة عين شمس، خلال هذه الفترة، للانتهاء من الأسوار والبوابات الخاصة بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس، حيث سيحيط كافة مستشفيات المدينة الطبية، أسوارا وبوابات خاصة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى .

المدينة الطبية بجامعة عين شمس، ستتضمن إضافة مستشفى طوارئ جديدة لحرم المستشفيات، مقرر الانتهاء منها بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى 60 عيادة طبية تخدم كافة التخصصات.

ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى لتضم كافة التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

كما تسعى المدينة الطبية أيضا لإضافة مبنى خاص لبنك الدم يتم تدشينه حاليا على أعلى مستوى ليخدم كافة المستشفيات الجامعة .

تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.