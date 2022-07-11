اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدينة طبية متكاملة.. تعرف على تفاصيلها وإنشاءاتها في جامعة عين شمس

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:25 م
مدينة طبية متكاملة.. تعرف على تفاصيلها وإنشاءاتها في جامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى جامعة عين شمس،  خلال هذه الفترة، للانتهاء من الأسوار والبوابات الخاصة بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس، حيث سيحيط كافة مستشفيات المدينة الطبية، أسوارا وبوابات خاصة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى .

 

 المدينة الطبية بجامعة عين شمس، ستتضمن إضافة مستشفى طوارئ جديدة لحرم المستشفيات، مقرر الانتهاء منها بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى 60 عيادة طبية تخدم كافة التخصصات.

 

ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى لتضم كافة التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

 

كما تسعى المدينة الطبية أيضا لإضافة مبنى خاص لبنك الدم يتم تدشينه حاليا على أعلى مستوى ليخدم كافة المستشفيات الجامعة .

 

تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.


جامعه عين شمس

عين شمس

مستشفى الطوارئ الجديده

المدينه الطبيه

المدينه الطبيه بجامعه عين شمس



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة عين شمس يشهد حصول كليتى الهندسة والطفولة على الاعتماد والجودة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:38 م

الامتحانات على الأبواب.. طوارئ بجامعة عين شمس استعدادا لاختبارات نهاية العام.. الكليات تعلن الجداول الدراسية وتعلن قائمة المحظورات لمواجهة الغش.. والتشديد على الدخول بالكمامة ومنع اصطحاب الموبايل باللجان

الأحد، 22 مايو 2022 12:00 ص

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الطفلة هنيدة أصغر راقصة تنورة ويوجه بعلاجها.. صور

الخميس، 19 مايو 2022 05:11 م

جامعة عين شمس تستجيب للتاسعة لعلاج الطفلة هنيدة

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:30 م

إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل مستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور

الخميس، 12 مايو 2022 12:07 م

جامعة عين شمس تدرس زراعة 100 فدان بالوادى الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثى

الثلاثاء، 10 مايو 2022 02:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة