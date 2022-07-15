اليوم السابع
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8 مشروعات نفذتها وزارة الرى فى أفريقيا 2022.. تعرف عليها

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:00 ص
8 مشروعات نفذتها وزارة الرى فى أفريقيا 2022.. تعرف عليها وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تحرص مصر، على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مع تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجال الموارد المائية لكافة الدول الافريقية.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول ما نفذته مصر فى افريقيا 2022.
 
1-فى 2022 تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى 2023 و 2024 تقديراً لدور مصر على الساحة الأفريقية .
 
2- تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية  ، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
 
3-إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهارللتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين .
 
4-إنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحياً، وتنفيذمشروعات لتطهير المجاري المائية والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضىالزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات .
5-إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان .
6- انشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الامطا.
7-فتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا بمنحة مصرية.
8- مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) أحد أهم نماذج التعاون الإقليمي ، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحورتنمية يربط بين دول حوض النيل
 

مشروع محور التنمية

مياه الشرب

بحيرة فيكتوريا

وزارة الرى



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