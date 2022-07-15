يزوره المئات يوميا.. مسجد الميناء الكبير أهم مزار سياحى إسلامى بالغردقة.. صور

ويستقبل مسجد الميناء الكبير بالغردقة، رحلات يومية لزيارته ومشاهدة فن العمارة الإسلامية، وشرح تعاليم الإسلام الوسطى وسماحته وشهد إشهار العشرات لإسلامهم بداخله.

مسجد الميناء الكبير يعد من أشهر المزارات السياحية الدينية في محافطة البحر الأحمر، شيد منذ سنوات قليلة عام 2006 إلا أن موقعه والطراز الذي شيد به جعل محافظ البحر الأحمر الأسبق اللواء أحمد عبد الله يصدر قرارا بأن يكون مسجد الميناء الكبير مزارا سياحيا في غير أوقات الصلاة وأن تنظم شركات السياحة زيارات سياحية له .

من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، أن مسجد الميناء الكبير يستقبل رحلات سياحية بانتظام بشروط علي أن ترتدي السيدات إسدالات مخصص لها غرفة خارج ساحة المسجد.

وأضاف مدير عام اوقاف البحر الأحمر، أن مساحة مسجد الميناء الكبير 8 آلاف متر مربع، وأسس فى عام 2006، ويتسع لنحو 7 آلاف مصلي، وجمعت عمارته الفنون المعمارية الإسلامية.

فيما قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن مسجد الميناء الكبير أهم المزارات السياحية الدينية بالبحر الأحمر وذلك بعد قرار محافظ البحر الأحمر الاسبق في عام 2013 بأن يكون المسجد مزارا سياحيا في غير أوقات الصلاة، حيث أصبحت شركات السياحة بالغردقة تنظم زيارات للمسجد كأحد أهم المزارات الإسلامية بالمدينة.