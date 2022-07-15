اليوم السابع
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يزوره المئات يوميا.. مسجد الميناء الكبير أهم مزار سياحى إسلامى بالغردقة.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 01:00 ص
يزوره المئات يوميا.. مسجد الميناء الكبير أهم مزار سياحى إسلامى بالغردقة.. صور مسجد الميناء الكبير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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"مسجد الميناء الكبير" يقع على ساحل البحر الأحمر، وتحديدا على شواطئ مدينة الغردقة، ويعد من أهم المزارات السياحية الإسلامية بالبحر الأحمر، وأكبر مساجدها والذى يزوره مئات السياح يوميا من كل دول العالم، ويعد قبلة للمصلين والسياح من جنسيات مختلفة.

 
ويستقبل مسجد الميناء الكبير بالغردقة، رحلات يومية لزيارته ومشاهدة فن العمارة الإسلامية، وشرح تعاليم الإسلام الوسطى وسماحته وشهد إشهار العشرات لإسلامهم بداخله.
 
مسجد الميناء الكبير يعد من أشهر المزارات السياحية الدينية في محافطة البحر الأحمر، شيد منذ سنوات قليلة عام 2006 إلا أن موقعه  والطراز الذي شيد به جعل محافظ البحر الأحمر الأسبق اللواء أحمد عبد الله يصدر قرارا بأن يكون مسجد الميناء الكبير مزارا سياحيا في غير أوقات الصلاة وأن تنظم شركات السياحة زيارات سياحية له .
 
من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، أن مسجد الميناء الكبير يستقبل رحلات سياحية بانتظام بشروط علي أن ترتدي السيدات إسدالات مخصص لها غرفة خارج ساحة المسجد.
 
وأضاف مدير عام اوقاف البحر الأحمر، أن مساحة مسجد الميناء الكبير 8 آلاف متر مربع، وأسس فى عام 2006، ويتسع لنحو 7 آلاف مصلي، وجمعت عمارته الفنون المعمارية الإسلامية.
 
فيما قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين  بالبحر الأحمر، إن مسجد الميناء الكبير أهم المزارات السياحية الدينية بالبحر الأحمر وذلك بعد قرار محافظ البحر الأحمر الاسبق في عام 2013 بأن يكون المسجد مزارا سياحيا في غير أوقات الصلاة، حيث أصبحت شركات السياحة بالغردقة تنظم زيارات للمسجد كأحد أهم المزارات الإسلامية بالمدينة.
 
أجمل مساجد البحر الأحمر
أجمل مساجد البحر الأحمر

 

أكبر مساجد المحافظة
أكبر مساجد المحافظة

 

المزارات داخل مسجد الميناء
المزارات داخل مسجد الميناء

 

أهم مزار سياحي اسلامي بالغردقة
أهم مزار سياحي اسلامي بالغردقة

 

قباب مسجد الميناء الكبير
قباب مسجد الميناء الكبير

 

مأذن مسجد الميناء الكبير
مأذن مسجد الميناء الكبير

 

مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة
مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة

 

مسجد الميناء الكبير بالغردقة
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

 

يزوره مئات السياح يوميا
يزوره مئات السياح يوميا

 

يقع علي ساحل البحر مباشرة
يقع علي ساحل البحر مباشرة

 


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