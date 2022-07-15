ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة الرورو العملاقة بحمولة 1766 سيارة

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 7.2 متر وذلك لتفريغ 1766 سيارة بالميناء .

وأضاف بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصه لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 35 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 5 سفن و متواجد علي الأرصفه سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .