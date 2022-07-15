ملك البحرين يتوجه للسعودية غدًا ليترأس وفد المملكة بقمة جدة للأمن والتنمية

أعلن الديوان الملكى بالبحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر البحرين، غدا السبت، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد مملكة البحرين فى قمة جدة للأمن والتنمية، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

تُعقد القمة الخليجية الأمريكية فى ظرف دولى وإقليمى دقيق بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى

وتهدف القمة لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وإلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول المشاركة، وتعميق التعاون المشترك فى مختلف المجالات وصولاً إلى تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بين دول القمة، وبناء مشاريع مشتركة تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة فى المنطقة، والتصدى الجماعى للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخى، بما فى ذلك مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما ولى عهد المملكة العربية السعودية، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون والعراق والتأكيد على أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع فى المنطقة.