اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 02:54 م
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مصرع مزارع صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى فى البحيرة

الجمعة، 15 يوليه 2022 02:47 م
مصرع مزارع صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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لقى مزارع مصرعه صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى داخل مزرعته بمركز بدر بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين ورود بلاغا من المستشفى العام بمركز بدر بوصول" ع.أ.س" 61 سنة فلاح ومقيم بقرية بغداد دائرة مركز بدر جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

وتم نقل الجثة بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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