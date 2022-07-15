مصرع مزارع صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى فى البحيرة

لقى مزارع مصرعه صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى داخل مزرعته بمركز بدر بالبحيرة.
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين ورود بلاغا من المستشفى العام بمركز بدر بوصول" ع.أ.س" 61 سنة فلاح ومقيم بقرية بغداد دائرة مركز بدر جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.
وتم نقل الجثة بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
مصرع مزارع صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى فى البحيرةالجمعة، 15 يوليه 2022 02:47 م
جثة - أرشيفية
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لقى مزارع مصرعه صعقا بالكهرباء إثر وقوع ماس كهربائى داخل مزرعته بمركز بدر بالبحيرة.
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