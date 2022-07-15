اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص سقطت عليه بوابة جراج سيارات جمع القمامة

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:25 م
مصرع فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص سقطت عليه بوابة جراج سيارات جمع القمامة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، مصرعه إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه، جرى نقل الجثة لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة باستقبال شخص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "م ح ع"، 58 سنة، فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص، مقيم دائرة القسم، إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه، وأوضحت التحريات تلف مفصلات البوابة الحديدة ما أدي إلى سقوطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الخصوص

مجلس مدينة الخصوص

فرد أمن

مصرع فرد امن

مستشفى المطرية

محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة