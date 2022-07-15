مصرع فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص سقطت عليه بوابة جراج سيارات جمع القمامة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة باستقبال شخص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "م ح ع"، 58 سنة، فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص، مقيم دائرة القسم، إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه، وأوضحت التحريات تلف مفصلات البوابة الحديدة ما أدي إلى سقوطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.